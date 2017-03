Con la testa piena di sogni Amélie torna in Giappone, dove ha passato la sua infanzia. Per mantenersi decide di dare lezioni di francese e grazie a questo incontra Rinri, il suo primo e unico studente, un giovane giapponese con cui crea subito un rapporto molto intimo. Tra sorprese, momenti felici e insidie di uno shock culturale che è al tempo stesso poetico e divertente, Amélie scopre una parte di Giappone che non aveva mai visto prima.

Fattore curiosità: il film ha debuttato nella sezione autonoma e parallela Alice nella Città, del Festival Internazionale del Film di Roma, nel 2014.

Si tratta di una coproduzione belgo-franco-canadese girata in lingua francese inglese e giapponese.

Tratto dal libro Best seller autobiografico di Amélie Nothomb, "Né di Eva né di Adamo", nel 2014 esce il lungometraggio, diretto dal regista Stefan Liberski