Grendizer Giga 1

Ufo robot! Ufo robot! Il mito senza tempo di Grendizer, alias Goldrake, rinasce in una palpitante rilettura a fumetti da parte del suo creatore, il maestro Go Nagai. Quando gli UFO dell'Impero di Vega invadono la Terra, Maria è costretta a risvegliare nel fratello memorie sopite: Daisuke Uryu non è infatti solo un giovane studente ma il principe Ruke Fleed, ultimo sopravvissuto di Fleed, un pianeta distrutto dalla stessa orda di extraterrestri che ora minaccia la sua nuova patria. Per evitare che la tragedia si ripeta, Daisuke non ha scelta: dovrà mettersi al comando dell'ultima reliquia del suo pianeta perduto, il gigantesco robot Grendizer Giga, e partire al contrattacco! Un'epica robotica inedita in Italia, in soli due volumi.

Opera: Grendizer Giga

Editore: JPOP

Nazionalità: Italia

JPOPItalia Data pubblicazione: 26/10/2016

Prezzo: 5,90 €



