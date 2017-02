Sono forse meno celebri di Hachiko, ma i cani da slitta, fratelli e coetanei, Taro e Jiro godono anch'essi di una statua di commemorazione in Giappone. E' collocata nientemeno che ai piedi della Tokyo Tower perché sì, la loro storia non è meno commovente di quella del famoso akita di Shibuya.

Antarctica - Nankyoku Monogatari (Storia del Polo Sud) è uscito nel 1983, diretto da Il film(Storia del Polo Sud) è uscito nel 1983, diretto da Koreyoshi Kurahara ed è tratto infatti da una drammatica storia vera:

Trailer

Un gruppo di scienziati giapponesi deve raggiungere la propria base nella regione dell'Antartide. Avversati dalle terribili condizioni meteorologiche essi si vedono costretti a una improvvisa ritirata. Il piccolo aereo venuto in loro soccorso però, non riesce a imbarcare anche la loro muta di cani da slitta che restano così abbandonati sulla banchisa. Inizia quindi la lotta per la sopravvivenza nel lungo inverno polare.

Fattore curiosità:

La colonna sonora curata dal celebre compositore Vangelis è famosa in tutto il mondo.



Nel 2006 la Disney ne fa un remake "meno drammatico" intitolato "8 amici da salvare", col compianto attore Paul Walker.

Attenzione! i commenti al film possono contenere degli spoiler .



Antarctica 01 Titolo italiano: Antarctica

Data italiana: N.D.

Data in patria: 23/07/1983

Durata: 143 minuti

Totale voti: 7 0 0



Altri Voti

1 GIGIO

Quando avrete visto l'opera per intero, vi preghiamo di non limitarvi a scrivere un breve commento qui sotto, ma dipiù approfondita, sia che vi sia piaciuto o no.nella relativa scheda , è importante, solo le recensioni complete ci aiutano a creare classifiche e risultano molto più esaustive per un utente.Avendo recensito il titolo sulla sua scheda, la vostra opinione otterrà une riporterà il voto che avete dato.- scegliete se vi è piaciuto o non vi è piaciuto;, avete 200 caratteri per motivare il vostro voto;- premete su 'invia impressione'.