Laha confermato che lancerà il prossimo aprile 2017 la nuova casa discografica SACRA MUSIC, la quale comprenderà artisti attivi in tutto il mondo e nel proprio paese. I 14 artisti che ne faranno parte già sono membri di altre case discografiche connesse alla Sony Music Group.In collaborazione con, l’obiettivo della SACRA MUSIC sarà quello di puntare ad un’espansione in tutto il globo, tramite partecipazione di eventi, concerti dal vivo e rilasciando canzoni in vari paesi. Molti di questi artisti sono attesi al SME Music Theater 2017, concerto che si terrà il 27 e 28 maggio alla Saitama Super Arena.Ecco gli artisti della della SACRA MUSIC, tra i quali possiamo riconoscere voci a dir poco note del mondo dell’animazione: Kalafina http://www.kalafina.jp/ (SME RECORDS) ClariS http://www.clarismusic.jp/ (SME RECORDS) LiSA http://www.lxixsxa.com/ (Aniplex) EGOIST http://www.egoist-inori.jp/ (Sony Music Records)http://www.sakotomohisa.com/ (SME RECORDS) Kana Hanazawa http://www.hanazawakana-music.net/ (Aniplex) Luna Haruna http://www.harunaluna.jp/ (SME RECORDS) ELISA http://www.elisa-smile.com/ (SME RECORDS) GARNiDELiA http://www.garnidelia.com/ (SME RECORDS) SawanoHiroyuki [nZk] http://www.sh-nzk.net/ (SME RECORDS) Mashiro Ayano http://www.ayanomashiro.com/ (Ariola Japan) TrySail https://trysail.jp/ (Aniplex) PENGUIN RESEARCH http://www.penguinresearch.jp/ (SME RECORDS)http://tsukicro.com/ (SME RECORDS)