Si dice che in ciascuno di noi, nella nostra persona, convivano diverse personalità. Ciò vale profondamente nell'universo di Dorohedoro, come una regola aurea che fa si che il buono e il cattivo non esistano. Siamo di fronte a qualcosa di diverso dai soliti manga: il buono non combatte contro il cattivo. Piuttosto fa qualcosa di più sottile che richiede grande sensibilità. Combatte contro la Cattiveria, che è qualcosa che può prendere possesso di qualsiasi persona, trasversalmente agli schieramenti. Così anche la narrazione è costretta ad alternarsi tra le diverse fazioni, tutte a loro modo nel giusto.

I moltissimi personaggi - tutti senza eccezioni ben caratterizzati- rendono la trama un gomitolo ben congegnato che il lettore non vede l'ora di sciogliere. La componente mistery è sviluppata magistralmente riuscendo a diventare una fonte inesauribile di curiosità. Senza cali. Senza sbagliare niente in nessun volumetto. Crescendo con picchi improvvisi e fiammate sempre verso l'alto.

Dorohedoro riesce ad incastonare nella sua trama momenti divertenti i quali non sono alternati a quelli adrenalinici e brutali, quanto piuttosto fusi con essi. Si tratta di puro humor nero', capace di trasformarsi in splatter o incubo in pochi passaggi. E' un opera veramente unica, atipica. Sorprendente. Leggendola ci si ricorda perché è sbagliato produrre dozzinalmente e in massa, per il solo amore dei soldi, manga banali, ripetitivi e già visti. Sono le opere come Dorohedoro che vanno incoraggiate e sostenute.



Il tratto eccezionale e scuro della Q Hayashida si sposa perfettamente con le sue folli trovate: le maschere, le creature macabre, i demoni super partes, i poteri del fumo nero, sono solo alcuni elementi di un elenco che non potrebbe mai rendere giustizia alla ricchezza di questo manga. Una menzione particolare va fatta per la cucina stregonesca'. Dimenticate pozioni, intrugli, formule magiche e filtri amorosi per come li avete conosciuti fino ad ora. Osserando le ricette e le pietanze di Dorohedoro vi verrà solamente voglia di mangiare questi cibi impossibili. Una voglia che potrete appagare solo recandovi ad Hole. O nel mondo degli stregoni.

Che altro ancora: le architetture da capogiro fanno venire in mente Tsutomu Nihei; le proporzioni saltano volutamente così come gli stereotipi dei personaggi, le donne vengono disegnate fuori dai canoni imposti dalla moda. Il tratto è sporco, scuro, calcato. Leggendo Dorohedoro scoprirete perché i vasi si rompono da soli in una stanza, come è possibile resuscitare le persone, quando è opportuno indossare la maschera. Q Hayashida è riuscita a regalarci pagine manga tra le più belle di sempre.

Voto massimo.