そしてOP/EDテーマ＆アーティストが決定！！そしてその楽曲を使用した最新PVも公開です！！— リトルウィッチアカデミア (@LWA_jp) 1 dicembre 2016
オープニングテーマ：「Shiny Ray」 YURiKA
エンディングテーマ：「星を辿れば」 大原ゆい子https://t.co/tYXQfMR4gb pic.twitter.com/Bqy9oOvY4w
TVアニメ『リトルウィッチアカデミア』EDテーマ「星を辿れば」を使用した番宣CMはこちらです！！ #LWA_jp pic.twitter.com/e47x6ke78N— リトルウィッチアカデミア (@LWA_jp) 20 dicembre 2016
Fonti consultate:
Anime News Network 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
È di Netflix come gli OAV al 90%
Allora speriamo che Netflix la faccia doppiare...
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