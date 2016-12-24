Manca poco al debutto delle prime serie invernali i siti ufficiali e le emittenti televisive nipponiche continuano a bombardarci di nuovi ed ulteriori video promozionali per i propri prodotti. Qui di seguito vi proponiamo una carrellata di video, usciti negli scorsi giorni, per serie di cui era già noto almeno un altro trailer in precedenza e che vi  avevamo presentato  in apposite notizie dedicate. Per approfondire vi rimandiamo a Le novità Anime per la stagione dell'inverno 2017.


 
Little Witch Academia TV
 
  
Suki ni Naru Sono Shunkan o: Kokuhaku Jikko Iinkai (I wait for the moment you love me. Confession Executive Committee)
 

 
 


 
Ai Mai Mi 3
 

 
Fonti consultate:
Anime News Network 123456789, 10