Il capostazione Oto ha dedicato la sua vita alla ferrovia. Nonostante la perdita di sua moglie e di sua figlia, è sempre rimasto in piedi sul marciapiede dei binari, per segnalare la partenza o l'arrivo dei treni. È il capostazione di una linea locale a Hokkaido che sta per essere abbandonata, e lui sta per andare in pensione. Un giorno, mentre sta spazzando via come al solito la neve dal marciapiede, una graziosa bambina lo raggiunge e, dopo una breve conversazione, se ne va. Oto la saluta con una certa malinconia. Questo incontro è l'inizio di un miracolo che lo porterà a riflettere sulle cose veramente importanti della sua triste vita.

Fattore curiosità: Il protagonista : Il protagonista Ken Takakura è stato insignito del premio come Miglior Attore alla 42° edizione dei Blue Ribbon Awards.

Poppoya 01 Titolo italiano: N.D.

Data italiana: N.D.

Data in patria: 05/06/1999

Durata: 112 minuti

Tratto dall'omonima storia di Jiro Asada (testi) e Takumi Nagayasu (disegni)è un film uscito nel 1999 su un capostazione e la sua piccola stazione ferroviaria costantemente innevata...Poppoya era stato candidato alle nomination per gli Oscar come miglior film straniero, ma in seguito la nomination non è stata confermata; è stato comunque vincitore del premio come Miglior Film agli Oscar nipponici, i Japan Academy Prize, nonché