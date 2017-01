Quando si tratta del corpo femminile, in Giappone la risposta è abbastanza facile da immaginare. Ma cosa succede se si cambia soggetto e gli si chiede quale parte del corpo maschile trovano più attraente?Il portale Internet Minna no Koe della DoCoMo ha condotto un sondaggio e ha stilato la lista seguente con le 7940 risposte.(86 voti)(131 voti)Gli esperti fanno certamente una distinzione fra le due cose, ma in giapponese esiste una sola parola per entrambi, ashi, e i voti sono quindi riferiti a entrambe le parti.(190 voti)Anche se in Giappone un paio di addominali scolpiti sono apprezzati, un uomo non deve per forza avere la tartaruga per impressionare una donna.(200 voti)(415 voti)(593 voti)(1073 voti)(1291 voti)(1794 voti)(2167 voti)È facile notare come ci sia un un forte apprezzamento per una parte del corpo che non appare in simili classifiche sul corpo femminile.Mettendo insieme mani/dita e braccia, si arriva a 3961 voti, un 49,9% del totale. Se dopo aver letto questa top volete guadagnare punti, lasciate i pantaloncini attillati dove sono e piuttosto tagliatevi per bene le unghie!