La presa del potere in Teiichi no Kuni e Samurai moderni su Netflix: what's drama new

Teiichi no Kuni - scolastico, politica - film (29 aprile 2017) - scolastico, politica - film (29 aprile 2017)

Masaki Suda: Teiichi Akaba

Shuhei Nomura (Chihayafuru): Kikuma Tōdō, subdolo compagno di classe e amico d'infanzia di Teiichi

Ryoma Takeuchi: Dan Ōtaka, il carismatico

Shotaro Mamiya (Litchi Hikari Club): Roland Himuro, lo studente che tutti si immagino come nuovo presidente del Consiglio Studentesco

Kotaro Yoshida: il padre di Teichi, Jōsuke Akaba, nonché ex allievo del liceo Kaitei

Mei Nagano: Mimiko Shiratori, amica segreta di Teichi

Jun Shison (Anohana): braccio destro di Teiichi, lo sfacciatamente bello Kōmei Sakakibara

Yudai Chiba: Okuto Morizono del club di shogi, che vediamo in una foto qui sotto.

Akaba Teiichi inizia la sua carriera di studente al liceo d'élite maschile privato, che in origine era rinomato per la produzione di molti grandi ufficiali della marina. Attualmente la sua scuola rivela regolarmente molti importanti politici e burocratici, e il networking inizia dal primo giorno. Teiichi è determinato a diventare presidente del comitato studentesco della scuola, una posizione che contribuirà a lanciarlo nella sfera politica dopo la laurea. Ha seguito la sua vita fino ad ora mantenendo una perfetta immagine, senza mai mettere in dubbio il lato più oscuro della politica.

NETFLIX Samurai Gourmet - slice of life, cucina - drama (17 marzo 2017) -

La storia segue il sessantenne salaryman ormai pensionato Takashi Kasumi, che ama stare per conto proprio quando gira per ristoranti per apprezzarne la cucina e le bevande. Ora che ha a disposizione tempo libero e denaro, rifiuta l'idea di una vita di sprechi, e persegue invece l'obiettivo di godersela in maniera rustica e semplice, come di un samurai che mangia tutto il cibo che desidera.

Shigeru Tsuchiyama

Shigeru Tsuchiyama trae ispirazione dal libro del samurai dell'epoca Edo Sakai Banshirō, nel quale si descrive la vita quotidiana e le abitudini alimentari di un samurai al servizio nelle proprietà di un signore feudale di Edo. Banshirō viaggia così dalle tenute del Kishū sino a Edo, trascrivendo a mo' di cronache gli appunti sui cibi assaggiati durante il proprio servizio.

Sosuke Ikematsu (Death Note 2016) e Lily Franky interpretano i due protagonisti "Oro e Argento" di Gin to Kin:







La storia ruota attorno a Tetsuo Morita, un uomo che non riesce in niente e sfoga la sua rabbia nel gioco d'azzardo. Un giorno, Tetsuo conosce Ginji Hirai, un malavitoso che lo introduce al commercio criminale, dove miliardi di yen cambiano proprietario da un momento all'altro e gli speculatori e altre persone influenti mettono a rischio le proprie vite per avidità.

Funohan Impossibility Defense - drammatico, horror, psicologico - film (2017)

In un certo parco si trova un uomo misterioso, dagli occhi rossi e vestito di nero, dove le persone possono rivolgersi a lui per uccidere qualcuno. I suoi omicidi non sono mai attribuiti a lui poiché non commette azioni che facciano sembrare le vittime ammazzate. Difatti, la sua arma è nel potere della suggestione e dell'organizzazione degli eventi. Il protagonista accetta tutte le richieste che gli arrivano.

E' stata rilasciata un'immagine "in costume" dell'attrice Erika Toda nei panni della oiran Makie Otonotachibana nel film tratto da l'Immortale;

Nuovi dettagli dal cast di attori scelti per i progetti live su Tomodachi Game: Rio Uchida (Kamen Rider Drive) sarà Shiho Sawaragi, protagonista femminile;

Serie TV in arrivo anche per Bouncer, dal manga omonimo pubblicato su Young Champion di Akita Shoten:

Jōichirō Shishido è un diciannovenne la cui estrema franchezza gli è costata sinora ben 26 lavori part time. Una notte si imbatte in un gruppo di palestrati bodyguard che proteggono le strade quando si fa buio, al soldo di una azienda di sicurezza privata denominata "Tokyo Fist" (Pugno di Tokyo), che finirà per cambiargli la vita.

arriverà una sesta stagione per l'opera culinaria Gourmet - Kodoku no Gourmet di Jiro Taniguchi (nella foto in basso, uno dei piatti presentati), nonché una seconda per il manga sulla pesca Tsuri Baka Nisshi.

Il lato oscuro della politica a scuola? Sì, secondo quanto delineato dalle abili mani del mangaka Usamaru Furuya nel suo, ambientato nell'epoca Showa, diverrà un live action.Dall'omonimo manga di Usamaru Furuya,arriverà in versione lungometraggio il prossimo 29 aprile, con Masaki "Kuragehime" Suda nel ruolo dell'ambizioso protagonista, di cui possiamo avere un assaggio nel curioso teaser trailer da poco rilasciato:Akira Nagai ( Sekai Kara Neko ga Kieta Nara ) è alla regia, mentre Yoshihiro Izumi (Death Note, anohana ) si occupa della sceneggiatura. Accanto a Suda vi sarà poi un cast di tutto rispetto:Dalla seriedi Masayuki Kusumi e Shigeru Tsuchiyama vedrà la luce una serie TV targatache partirà il prossimo 17 marzo 2017, conterà 12 episodi e sarà incentrata sulle esperienze culinarie "da samurai":Sempre sul fronte samuraico, anche il mangadel medesimo autorediverrà una serie TV in partenza proprio a gennaio:Dall'autore del drammatico poliziesco Ouroboros , Yuya Kanzaki, vedremo presto tratto un film per la sua operanel 2018, con protagonista Tori "Gatchaman" Matsuzaka Yūki Yamada (Wolf Girl & Black Prince, nella foto in alto a sinistra): Tenji Mikasa, studente eccellente con eccezionali capacità comunicative Shimon Okura (Itazura na Kiss, nella foto in alto a destra): Makoto Shibe, rappresentante di classe il cui padre è una figura rispettabile della città Nagi Nemoto (al centro nella foto): Yutori Kokorogi, ragazza tranquilla e gentile, nonché appassionata di anime.