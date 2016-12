Novità

Un passato remoto: l'extraterrestre Babil arriva sul nostro pianeta per creare una base segreta in previsione dell'arrivo del malvagio Yomi. Passano i secoli, su quelle che ormai sono le rovine dell'orgogliosa torre di Babele. Il presente: in Giappone, il ragazzo Koichi scopre di essere il diretto discendente di Babil e di possedere poteri extrasensoriali straordinari. La pantera Roden lo conduce alla base sotto la Torre, appena in tempo per prendere il controllo delle micidiali armi in essa nascoste e proteggere la Terra dall'aggressione di Yomi, a sua volta in possesso di poteri terrificanti e al comando di un esercito di giganteschi robot e di cyborg in grado di assumere a volontà nuove sembianze.

Numero Dischi: 3

Durata: 450'

Casa Editrice: Yamato Video; Prezzo: € 19.99

Lingua: italiano (Dolby Digital 1.0) giapponese (Dolby Digital 1.0)