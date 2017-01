Solanin di Nell'estate del 2010 il mangadi Inio Asano è divenuto un film con Aoi "Nana" Miyazaki , diretto da Takahiro "Bokura ga Ita" Miki.

Meiko e Taneda si sono laureati oramai da due anni, senza però ancora aver alcun obiettivo serio o direzione reale da prendere nella vita; entrano pertanto nella società un po' ad occhi chiusi. Meiko comincia a far l'impiegata per poter pagarsi l'affitto dell'appartamento, mentre Taneda lavora come illustratore. S'incontra spesso con i propri compagni di band dei giorni del college, ma sente che qualcosa continua a mancargli: gli amici capiscono presto chiaramente di cosa si tratta. Hanno bisogno di uscire, farsi conoscere e lasciare che le proprie canzoni vengano ascoltate da un pubblico più vasto.

Con entrambi abbastanza infelici, le cose cominciano improvvisamente a cambiare quando vengono prese due importanti decisioni: Meiko decide difatti di abbandonare il lavoro che non la soddisfa minimamente, mentre Taneda sceglie di dedicar sempre più tempo per scrivere la sua prima vera canzone. Dopo aver così rotto radicalmente con le loro vecchie abitudini, ora si ritrovano incerti sulla direzione che la loro vita prenderà; lentamente ma inesorabilmente Meiko e Taneda giungono ad abbracciare insieme il loro imprevedibile futuro... ma una tragedia inaspettata si verifica, cambiando ancora una volta le loro vite e quelle dei loro amici per sempre.

Trailer (sub eng)

Fattore curiosità: la colonna sonora è interamente a cura della band : la colonna sonora è interamente a cura della band Asian Kung-Fu Generation (Fullmetal Alchemist).

