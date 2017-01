Good Morning Call di Yue Takasuka, il drama sui compagni di liceo che diventano a tutti gli effetti conviventi è andato in onda nel 2015 ed è disponibile su NETFLIX : Tratto dallo shoujo manga di Yue Takasuka, il drama sui compagni di liceo che diventano a tutti gli effetti conviventi è andato in onda nel 2015 ed è disponibile su

I genitori di Nao Yoshikawa, alla morte del nonno ereditano una grande fattoria e si devono trasferire in campagna per gestirla, la ragazza invece decide di restare in città per il suo ultimo semestre delle medie. La casa cittadina di famiglia viene venduta, così Nao affitta un più piccolo appartamento, ma quando vi si sta per trasferire scopre che vi è un’altra persona intenta a portarvi scatoloni, e che sostiene di esserne il legittimo inquilino. Hisashi Uehara è un compagno di scuola della protagonista molto popolare tra le ragazze. I due decidono di andare all’agenzia immobiliare per chiarire il malinteso, ma purtroppo scoprono che è fallita, inoltre, essendo nullo il contratto, la proprietaria ne approfitta per esigere più soldi di quello che era stato stabilito. Non c’è altra alternativa che dividere le spese e l’appartamento per il momento…

Trailer

disponibile su NETFLIX!

Good Morning Call 01 Titolo italiano: N.D.

Data italiana: N.D.

Data in patria: 12/02/2016

Durata: 50 minuti

Totale voti: 1 0 0







Good Morning Call 02 Titolo italiano: N.D.

Data italiana: N.D.

Data in patria: 19/02/2016

Durata: 50 minuti

Totale voti: 1 0 0





