NANA, diventa un film dal vivo diretto da Kentaro Otani e con Nel 2005 l' opera di Ai Yazawa amatissima dai fan e ad oggi purtroppo ancora non conclusa,, diventa un film dal vivo diretto da Kentaro Otani e con Aoi Miyazaki Mika Nakashima nei panni delle due Nana:

E' la storia di due ragazze che decidono di cambiare vita, trasferendosi dalla provincia giapponese a Tokyo. Hanno lo stesso nome (“Nana”, cioè “sette”) e le loro storie stanno per incrociarsi. La diciannovenne Nana Komatsu, una di quelle persone innamorate dell’amore, lavora in un videonolo e ha una storia a distanza con Shoji, che si è trasferito a Tokyo per studiare all’università. Nana Osaki è invece una cantante punk rock e, finora, ha militato in una band chiamata Blast, dove ha conosciuto il ragazzo di cui si è poi innamorata: Ren Honjo...



Fattore curiosità:

Il film ebbe un buon successo al cinema, tanto che rimase nella top 10 dei più visti per diverse settimane.



"Glamorous Sky", il singolo che ha fatto da vero e proprio lancio per l'attrice/cantante Mika Nakashima, è stato creato in collaborazione tra Ai Yazawa, autrice del testo, e Hyde del gruppo rock visual kei L'Arc-en-Ciel.

