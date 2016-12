Kevin Yamagata è un fumettista nippo-americano alle prese con la serie Billy Bat, il cui protagonista è l'omonimo detective-pipistrello. La serie sta ottenendo un successo insperato quando una semplice quanto deflagrante osservazione inizia ad abitare, come un tarlo, la mente di Kevin: pare che il suo Billy Bat somigli tantissimo al personaggio di un manga giapponese. Partire alla volta della terra del Sol Levante è l’unico modo che il fumettista ha di “smascherare” il suo plagio (inconscio, sia ben chiaro). Ed è nella terra natale dei genitori di Kevin che il racconto acquista corpo, si fa intenso, incalzante, si fa metaracconto. È in Giappone che il fumettista (e con lui il lettore) è risucchiato in un vortice in cui le macchinazioni, i delitti e la cospirazione muovono le fila della narrazione, alternandosi a racconti solo in apparenza altri. Il primo volume della serie capolavoro di Naoki Urasawa e Takashi Nagasaki vi invita a entrare… Benvenuti in un labirinto in cui i piani narrativi si sovrappongono con ritmo pressante, in cui i racconti si susseguono e si intrecciano magistralmente, in cui distinguere ciò che è reale da ciò che non lo è può essere arduo…

Opera: Billy Bat

Editore: Goen

Nazionalità: Italia

GoenItalia Data pubblicazione: 18/11/2016

Prezzo: 7,50 €



Totale voti: 1 0 0

