La storia è ambientata nel regno di Dowa, un grande paese nel tempo in cui il sovrano sta per compiere il 99esimo anno d'età. Il regno è diviso a sua volta in 13 distretti i cui apparati sono tenuti sotto osservazione dall'organizzazione ACCA che pone dieci osservatori in ciascun distretto. Protagonista è il vice comandante Jean Otus che è spesso in viaggio tra i distretti e la capitale per controllarne la situazione e il personale.

In avvicinamento alla data dell'esordio in TV, viene diffuso un nuovo trailer (anche nelle versioni da 30 e 15 secondi) per l'anime(ACCA: il Dipartimento di osservazione del 13° distretto), o più brevemente solo ACCA , compreso tra le nuove produzioni del prossimo inverno con partenza su Tokyo MX il 10 gennaio.Il nuovo filmato, oltre a dare un più consistente assaggio della serie rispetto ai precedenti promo, presenta anche l'opening "Shadow and Truth" degli ONE III NOTES ("one third notes") formazione assemblata per l'occasione dal compositore Ryo Takahashi Ulteriori novità per questa produzione riguardano il cast dei personaggi. In precedenza ne erano stati comunicati i nomi per i ruoli principali ove figuravano: Hiro Shimono Keima in The World God Only Knows ) per il protagonista Kenjiro Tsuda (Sadaharu Inui in Prince of Tennis ) per Archer di Fate/Stay Night ) come Saji Genpou in Ikkitousen ) su Roy Mustang in Full Metal Alchemist Rukawa in Slam Dunk ) su Elfmann di Fairy Tail comePer i rimanenti ruoli del cast sono stati scelti nell'ordine:Lotta ---> Aoi Yuuki Hibiki in Symphogear Mauve ---> Atsuko Tanaka Caster in Fate/Stay Night Rail ---> Taku Yashiro Pochado ---> Hiroki Gotou Oulu ---> Yōji Ueda Not ---> Tomoaki Maeno Jun'ichi Tachibana in Amagami SS Schwan (Principe del Regno di Dowa) ---> Mamoru Miyano Rin in Free! Magie (guardia del corpo di Schwann) ---> Yuuto Uemura Falke II (Il Re di Dowa) ---> Ryusei Nakao Kuvarum (Il segretario di stato) ---> Unshou Ishizuka Eider (a capo della divisione ACCA di Famas) ---> Aya Suzaki Tamako in Tamako Market Gurus (a capo della divisione ACCA di Bardon) --->Per altri tre personaggi rimanenti, Atoli, Moz e Kelly, non è stato ancora assegnato un doppiatore ACCA 13-Ku Kansatsu-Ka è in origine un manga di Natsume Ono , autrice di Ristorante Paradiso iniziato nel 2013 e con 5 volumi all'attivo. Dell'autrice è stato al momento pubblicato in Italia solo il suo manga d'esordio, La quinta Camera, da parte diSaraa realizzare la produzione delle animazioni con Shingo Natsume ( One-Punch Man ) alla regia insieme a Tomohiro Suzuki ( Tiger & Bunny ) per la sceneggiatura, Norifumi Kugai ( Space Dandy ) e Ryou Takahashi ( Galko-chan ) per la parte musicale.