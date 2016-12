Mahmut è un giovane che presta servizio sotto il consiglio del generale di Türkiye. L'aria di guerra si addensa sul suo Paese. Con la scissione del consiglio, cominciano le incomprensioni tra i guerrafondai e i pacifisti. Da qui Mahmut inizia la sua ricerca per mantenere la pace ad ogni costo. Mentre si ritrova coinvolto sempre più in profondità nella politica del mondo antico, nuovi amici e alleati fanno la loro apparizione. Chi prevarrà? Cosa farà Mahmut se la guerra si rivelerà inevitabile?

Il gruppo Aniplex ha aperto in questi giorni un sito web dedicato ad una nuova produzione, indicata come. Il nuovo progetto, secondo un primissimo video rilasciato attraverso il sito, sarà diretto dal poliedrico regista Kazuhiro Furuhashi ) e realizzato dallo Studio Mappa Yuri on Ice ), fondato da Masao Maruyama Il sito ufficiale per ora non ha rivelato molte altre informazioni, ma nello stesso è presente un countdown che terminerà proprio il 24 dicembre. È attivo anche un profilo Twitter che propone alcune suggestive immagini.Per quanto non sia indicato di che tipo di lavoro si tratti, se un opera originale oppure un adattamento di qualche manga, considerando le immagini proposte dal sito e dal profilo Twitter si può avanzare l'ipotesi che la nuova produzione riguardi direttamente il manga fantasy a sfondo storico Shōkoku no Altair , di, inedito nel nostro Paese.Katou iniziò a proporre il manga sulle pagine della rivista Shounen Sirius (ed. Kodansha ) nel luglio del 2007 e fino ad oggi sono stati pubblicati 17 volumi, l'ultimo lo scorso marzo. Un nuovo volume è atteso per il prossimo 17 gennaio.Il prossimo 25 marzo 2017, durante l', sarà tenuta una presentazione del progetto.