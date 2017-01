Ricordavo la mangaka Aya Kanno per la dolce e divertente commedia romantica di

Ne sono rimasta piacevolmente sorpresa.

Interessante la scelta di concentrarsi in particolar modo su due dei tanti protagonisti: entrambi sono terribilmente tormentati, e per motivi uguali ed opposti allo stesso tempo. Per la verità, tramite la lettura si ha la percezione di una rappresentazione davvero corale di quel periodo, in quanto anche i personaggi secondari sono ben tratteggiati e risultano gradevoli ed accattivanti.

Il consueto disegno fine ed elegante della Kanno, poi, si accosta benissimo ad un tipo di storia che narra di potenza e gloria, di guerre e dinastie, di sfide proclamate a gran voce e di contorti moti esistenziali interiori.

Difficile capire per quale fronte parteggiare, e certamente le scene d'impatto non mancano. Quando ad esempio Richard, dai capelli scuri e fisico androgino e maledetto, conosce inaspettatamente il biondo Henry, sembra quasi che il mondo si fermi, e le lotte intestine non esistano più. Curiosamente i due non sanno di essere avversari, ma a noi pare comunque di assistere quasi all'incontro tra yin e yang, da tanto sono diversi, per quanto decisamente complementari ed essenziali nel far muovere le complicate vicende storiche degli York e dei Lancaster.

Premettendo che non amo i manga di stampo storico mi sono approcciata a quest'opera incuriosita dalla particolarità fisica del protagonista e dal suo rapporto (potenzialmente) controverso con il coprotagonista.

Il risultato è stato migliore di quel che credessi, poiché il primo volume di Requiem of the Rose King mi ha trascinata in un vortice di dramma e sofferenza. Il protagonista, Richard, vive solo in virtù dell'amore del padre e ad egli aspira e dedica ogni suo pensiero; il ragazzo infatti vive una condizione fisica molto particolare, per la quale viene disprezzato dalla madre. La vita di Richard cambia quando la guerra delle due rose raggiunge l'apice e l'incontro con il misterioso Henry innesca qualcosa nella sua personalità contorta.

Il manga inizia con una narrazione intrigante e ricca di pathos, accompagnata da disegni dal tratto deciso ed elegantissimo.

Requiem of the Rose King è pomposo ed enfatico, proprio come un'opera teatrale, inoltre, la Kanno si cimenta con un progetto piuttosto ambizioso che dalle premesse sembra poter essere soddisfacente ma che si pone comunque davanti ad una strada non semplice.

È meglio essere un pastore o un re?

Secondo Henry, della fazione Lancaster, è più propenso per la prima opzione perché si ha una maggiore libertà e pace; mentre non è della medesima idea Richard, della fazione opposta, ovvero quella dei York. Le loro famiglie sono in combutta per il trono, ordunque quale simbolo dominerà tra il bianco e il rosso?



Ispirato a un dramma di William Shakespeare, ossia l’Enrico VI e il Riccardo III, l’autrice ne fa una rielaborazione personale con le dovute differenze. Il risultato pare accattivante da molti punti di vista, a partire dai disegni dettagliati e curatissimi in ogni tavola, con la dovuta precisione nel tratteggiare i costumi e i vari lineamenti del character design. Anche i dialoghi sono minuziosi, nonostante agli inizi apparivano un po’ confusi per presentare a passo gli intrecci, ma una volta decollati rimane solo il coinvolgimento di proseguire le pagine.



La trama non è da meno in quanto è ricca di colpi di scena, tra segreti e tradimenti, alcuni vagamente prevedibili e altri totalmente inaspettati che enfatizzano gli attimi di drammaticità a quelli di pathos. C’è la curiosità di approfondire i concetti di: solitudine, diversità, affetto e disprezzo famigliare, crescita psicologica... Ben rappresentate le vicende di guerra, sia stilisticamente che narrativamente, a volte non sempre facili da seguire poiché la storia è alternata a frangenti visionari e anche religiose. Dunque si tratta di una sceneggiatura impegnativa, oltre che intrigante, che deve essere seguita con attenzione per immergersi al meglio nel contesto dell’ambientazione particolare nonché nella caratterizzazione dei personaggi, con tutte le loro preoccupazioni e responsabilità.

Il tema dell’intersessualità al momento è affrontato come un tormento, ma non mancheranno i frammenti di delicatezza, nell’insieme comunque è sviluppato con una certa credibilità.

