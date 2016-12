Shin Jeeg è disponibile in Italia, dopo essere andato in onda su K2 e in streaming su TIMVISION, dal 12 dicembre in versione Dvd, contenente 3 dischi, e versione Blu-Ray con 2 dischi grazie a Koch Media e Yamato Video

TITOLO ORIGINALE: Kotetsushin Jeeg ANNO: 2007 GENERE: Animazione REGIA: Jun Kawagoe FORMATO: Dvd, BD NUMERO DISCHI: 2 DATA USCITA: 12/12/2016 DISTRIBUZIONE: Koch Media TRACCE AUDIO: Italiano (Dolby Digital 2.0) SOTTOTITOLI: Italiano SITO UFFICIALE: http://www.k2tv.it/programmi/shin-jeeg-robot-dacciaio/

della serie originale prodotta daa metà degli anni Settanta, Shin Jeeg si apre a cinquant’anni dallo scontro decisivo tra) e la perfida Himika, regina del regno Jamatai, che mira alla conquista della Terra. Grazie all’eroico sacrificio di Hiroshi Shiba, Himika viene imprigionata con i suoi guerrieri all’interno di una barriera spazio-temporale che però isola anche tutta la regione del Kyushu dal resto del Giappone, circondandola con una nera coltre di nubi impenetrabili... Ora, per affrontare la minaccia degli, lo scapestrato diciassettenne Kenji Kusanagi dovrà infilare i guanti con l'emblema del fulmine e inforcare, la poderosa motocicletta creata dai suoi genitori e dal professor Shiba che si trasforma nella testa dello, il dio d'acciaio! La serie, prodotta nel 2007 dacon la regia di Jun Kawagoe Mazinkaiser SKL ), conta in tutto tredici episodi.Formato video: Codec Mpeg-4 AVC, Aspect ratio di 1.78:1 a 1080i e 59.94 fps;Formato audio: Italiano PCM 2.0 (versione integrale), Giapponese PCM 2.0;Sottotitoli: Italiano;Durata: 325 minuti circa (extra esclusi);Dischi: 2.DISCO 1;Opening originale;Ending originale;Opening textless;Ending textless;Gallery: The Art of Shin Jeeg – Parte 1;Promo Man-ga (Ch. 149 di Sky) - Vers. A;Yamato Store On-line;Yamato Shop Vers. A;DISCO 2;Opening originale con traduzione italiana;Ending originale con traduzione italiana;Un saluto dal doppiatore di Kenji: Massimo Triggiani;Sneak Peek sul doppiaggio: Loretta Di Pisa è Tsubaki;Gallery: The Art of Shin Jeeg – Parte 2;Promo Man-ga (Ch. 149 di Sky) - Vers. B;Yamato Store On-line;Yamato Shop Vers. B;Booklet cartaceo di 60 pagine con immagini inedite.L'adattamento italiano attinge a piene mani alla serie anni 70, specie nei colpi, mentre isonoai nomi originali come potete evincere dalla screen qui sotto.Kenji Kusanagi: Massimo Triggiani;Tsubaki Tamashiro: Loretta Di Pisa;Kyo Misumi (Takeru): Guido Di Naccio;Miwa Tamashiro (Uzuki): Emanuela Rossi;Professor Senjiro Shiba: Renato Cortesi;Miya Kusanagi (Miyazu): Valentina Mari;Regina Himika: Irene Di Valmo;Amaso: Gianluca Tusco;Professor Hiroshi Dairi: Emilio Cappuccio;Ikuko Shiba: Daniela Cavallini;Hiroshi Shiba: Danilo Di Martino;Mayumi Shiba: Ginevra Sgamuffa;Mitsuko Yagyu: Vanina Marini;Monko Saotome: Roberta De Roberto;Tatsuko Mido: Mattea Serpelloni;Ministro Ikima: Edoardo Siravo;Mimashi: Diego Reggente.