Linea G.E.M.Altezza: 15 cmPrezzo: 13392 yenUscita prevista: maggio 2017Linea Variable Action HeroesAltezza: 19 cmPrezzo: 9594 yenUscita prevista: marzo 2017Linea Palm Mate SeriesSanrio Danshi ( personaggi promozionali Altezza: 8 cmPrezzo: 4968 yenUscita prevista: aprile 2017Linea Palm Mate SeriesSanrio Danshi ( personaggi promozionali Altezza: 8 cmPrezzo: 4968 yenUscita prevista: maggio 2017Linea Heroine MemoriesLunghezza: 17 cmPrezzo: 9990 yenUscita prevista: marzo 2017Linea Excellent ModelAltezza: 20 cmPrezzo: 11880 yenUscita prevista: aprile 2017Altezza: 18 cmPrezzo: 15660 yenUscita prevista: marzo 2017Altezza: 15 cmPrezzo: 9720 yenUscita prevista: maggio 2017Linea S.H. FiguartsAltezza: 14 cmPrezzo: 5400 yenUscita prevista: maggio 2017Linea StylingAltezza: 14 cmPrezzo: 1620 yenUscita prevista: marzo 2017Linea StylingAltezza: 14 cmPrezzo: 1620 yenUscita prevista: marzo 2017Linea StylingAltezza: 14 cmPrezzo: 1620 yenUscita prevista: marzo 2017Linea ShodoAltezza: 9,5 cmPrezzo: 5832 yen (per tutte e tre)Uscita prevista: marzo 2017Linea S.H. Figuarts Street Fighter (videogioco)Altezza: 15 cmPrezzo: 6480 yenUscita prevista: aprile 2017Linea S.H. Figuarts Street Fighter (videogioco)Altezza: 14,5 cmPrezzo: 6480 yenUscita prevista: aprile 2017Linea S.H. FiguartsAltezza: 14,5 cmPrezzo: 15768 yen (per l'intero set)Uscita prevista: marzo 2017Linea Super Robot ChogokinSuper Robot Taisen V (videogioco)Altezza: 17,5 cmPrezzo: 12960 yenUscita prevista: marzo 2017Linea Human SizeGojira vs. King GhidorahAltezza:Prezzo: 4.482.000 yen (circa 40.000 euro al cambio attuale)Uscita prevista: luglio 2017UltramanAltezza: 24 cmPrezzo: 12960 yenUscita prevista: marzo 2017Linea S.H. FiguartsUltrasevenAltezza: 17 cmPrezzo: 5940 yenUscita prevista: aprile 2017