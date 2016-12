In una certa scuola superiore esiste un club in cui gli studenti si sfidano e partecipano a serrate sfide in quiz di ogni genere. Spinto dall'esperta senpai Mari Fukami, il topo di biblioteca Shiki Koshiyama viene coinvolto nelle competizioni del club dei quiz.



"7 Giuste e 3 Sbagliate" nel manga viene considerata la "regola d'oro" per lo svolgimento di un quiz. Ovvero si vince con sette risposte giuste o si è eliminati con tre sbagliate.

Se fino ad ora avevamo avuto degli anime su giochi di carte o di abilità, e solo velatamente o di sfuggita venivano trattati dei Quiz veri e propri, ora la lacuna viene colmata con il futuro adattamento animato di Nana Maru San Batsu (un titolo traducibile in "7 O 3 X" ovvero "7 Giuste e 3 Sbagliate") di Iqura Sugimoto Summer Wars ) che racconta le peripezie di un club scolastico che si dedica alle sfide a Quiz.Iniziato nel 2010 sulla rivista Young Ace diconta al momento 12 volumi con un 13° in arrivo.In vista dell'arrivo dell'anime, attraverso il sito ufficiale i lettori sono stati invitati a inviare le loro proposte per dei quiz da realizzare all'interno della serie o in altre iniziative a tema.