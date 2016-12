teaser trailer



Nel teaser troviamo lo slogan: "Quello è un mostro sotto le mentite spoglie di una ragazzina. "



Il sito ha anche rivelato i personaggi principali: Aoi Yūki - Tanya Degurechov , ufficiale

Saori Hayami – Visha, ufficiale

Shinichiro Miki - Relgen, generale

Tesshō Genda - Ludeldorf, generale

Houchu Otsuka - Seetour, generale



Tanya Degurechov, capelli biondi, occhi azzurri, carnagione pallida e quasi trasparente, è sempre in prima linea, vola sui campi di battaglia e uccide senza alcuna pietà il nemico. Nonostante il suo difetto di pronuncia (blesa/zeppola), comanda un’intera armata. Tanya faceva parte dell’élite burocratica giapponese, ma per via delle ire di un dio, si è reincarnata nel corpo di una ragazzina, e ora non pensa ad altro che all'ottimizzazione e all'avanzamento della sua carriera, e ciò la renderà la più pericolosa strega dell’Armata Imperiale.

Il sito ufficiale di Youjo Senki: Saga of Tanya the Evil ha rilasciato due nuovi teaser trailer, la serie anime TV è tratta dalla light novel novel Youjo Senki (The Military Chronicles of a Little Girl - Saga of Tanya the Evil) di Carlo Zen e illustrata da Shinobu Shinotsuki . In entrambi i videos ascoltiamo l'opening "Jingo Jungle" by MYTH&ROID. L’anime debutterà il 6 gennaio su AT-X alle 22:00. The Mystic Archives of Dantalian ) dirige l’anime presso il giovane Studio NuT Kiddy Grade ) adatta il character design della novel all'animazione e funge da direttore dell’animazione, con l’aiuto di Kana Harufuji; Kenta Ihara Ajin ) supervisiona e cura la sceneggiatura; Shūji Katayama Super Lovers 2 ) compone le musiche. Il singolo opening dei MYTH & ROID uscirà l’8 febbraio; mentre l’ending è curata da Yūki ed è intitolata "Los! Los! Los!", uscirà in CD singolo il 22 febbraio.La novel, serializzata dal 2013 per Enterbrain della casa editrice Kadokawa , è sceneggiata da Carlo Zen ed illustrata da Shinobu Shinotsuki , il VI volume è uscito lo scorso giugno. Chika Tōjō Code Geass: Oz the Reflection 02 ) sta curando la serializzazione di una versione manga sul magazine Monthly Comp Ace.