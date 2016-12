Chronos Ruler: da Shonen Jump+ in anime TV battaglie contro i demoni divora-tempo

I "Chronos Rulers," combattano i demoni divora tempo, che appaiono ogniqualvolta qualcuno esprima il desiderio di tornare in dietro nel tempo per poter cambiare il proprio destino. In queste battaglie viene manipolato lo spazio-tempo.





La Shueisha ha aperto un nuovo sito per annunciare che nel 2017 debutterà un adattamento anime TV del manga Chronos Ruler (Jikan no Shihaisha), serializzato dal taiwanese PONJEA sul sito Shonen Jump+ e sulla omonima app. La casa editrice ha pubblicato il 46esimo capitolo digitale lo scorso 8 dicembre con la collaborazione di Friendly Land Code Geass ) e Kaito Ishikawa One-Punch Man ) daranno voce ai due protagonisti dell’anime: Vict (a sinistra) e Kiri (a destra). Chaos Dragon ) dirige la serie presso lo studio project No.9 Le ragazze anelano alla landa selvaggia ); Michiko Yokote Handa-kun ) cura la sceneggiatura.