Torniamo a parlare di Matteo Leonetti! Il ragazzo, dopo l'intervista di esattamente un anno fa dove lo abbiamo conosciuto, si è dato ancora molto da fare, proprio come aveva promesso. Lo abbiamo visto attivissimo si sul web che live a molte fiere, compresa Lucca. Non poteva quindi mancare la "rimpatriata" per conoscere da lui stesso cosa bolle in pentola.Ciao ragazzi, vi ringrazio di avermi dato la possibilità di essere nuovamente qui in vostra compagnia! La mia passione per la musica è rimasta e continuerà di pari passo con la mia passione per gli anime e i videogames, anzi adesso che il mio mondo si è ampliato a quello delle Fiere del Fumetto, sarò ancora più professionale.Vi posso dire che il mio lavoro sul web è stato preparato fin dal primo video per approdare direttamente davanti alle persone, tutto concepito proprio come un concerto interattivo.Questo spunto ha trovato subito degli estimatori in giro per l’Italia, fino a che la mia strada si è incrociata con quella dei(Stab & Ramona), che ascoltando un mio pezzo inedito hanno voluto subito lavorare per fare in modo che diventasseDa quel momento sono stato contattato in molte manifestazioni dedicate al turismo videoludico ed essendo un autore musicale mi sono impegnato a creare per ognuno di essi il giusto contributo audio-visivo; qualora mi fosse richiesto ovviamente.Ad oggi posso dire che la mia collaborazione con le fiere è in continua espansione e comprende diverse proposte di spettacolo e d’intrattenimento.Il lavoro sul canale non si ferma mai e diciamo che viene interamente gestito in collaborazione con le idee di tutti quegli utenti che si sono appassionati al progetto Anime Italian. Io naturalmente vi invito a visionare le nostre novità e le nostre produzioni uniche, soprattutto nell'ambito dei videogames.Il canale adesso è molto vicino a due piccoli traguardi che per me sono materia di vanto: il primo riguarda le visualizzazioni complessive del canale che stanno toccando il milione, mentre il secondo riguarda il mioche sta arrivando alle 100.000 views.Sì, quello è stato un fulmine a ciel sereno, sono stato contattato all'ultimo momento dagli organizzatori dell'evento dedicato a Jojo e mi hanno chiesto se potevo regalare un valore aggiunto al loro evento.Io sono stato felicissimo di dare il mio sostegno vocale e personale per quella causa, e soprattutto spero che l’anno prossimo riescano a creare il giusto spazio per me, così da portare un intero Live Show dedicato alle opening di Jojo... ovviamente in Italian Style!Oltre a quel fantastico appuntamento, noi stessi abbiamo autoprodotto un grande evento che abbiamo chiamato, coinvolgendo più di 300 comparse tra appassionati e cosplayers. Questo video voleva essere una canzone parodia delle mode del momento, prendendo in giro in maniera goliardica in primis la mia persona e in secundis il mondo che ci appassiona, lanciando qualche frecciatina a tutti quelli che ne sono estranei, ma che nonostante questo si lasciano influenzare dai luoghi comuni.Certamente, ve lo racconto con piacere… la mia collaborazione artistica di cantante con le Fiere del Fumetto ha raggiunto un accordo che sollecita le persone a venire in fiera, non solo per venire a vedere i miei Live, ma soprattutto per vivere a pieno le emozioni che si possono trovare in un ambiente come quello. Cose da vedere e grandi acquisti che si possono fare in un ambiente adibito apposta per voi, che riguarda il nostro mondo e la nostra passione.Con il mio canale Youtube abbiamo raggiunto la possibilità di mettere in palio 10 biglietti per la giornata di domenica 15 Gennaio 2017 a Cosmo (Modena). Io con piacere voglio incoraggiare non solo le persone ad interessarsi a questa iniziativa che è stata prolungata fino al 28 dicembre, ma posso dire con sicurezza che questo accordo verrà ribadito per tutte le fiere in cui sarò ospite. I biglietti in regalo partiranno sempre con una quantità minima di 10 fino ad arrivare a più di 50 biglietti regalati.Venite a scoprire il modo per partecipare leggendo la descrizione di questo video:Una volta che sarete arrivati in fiera al mio stand, potremo giocare e creare video divertenti e interattivi con i quali riusciremo a mandare un saluto personalizzato alle persone che ci seguono e tutti voi potreste essere protagonisti del nostro progetto.Il 2017 si apre con un mucchio di opportunità, prima su tutte sarà, dove sarò sia autore che interprete. Ovviamente il lavoro è già molto in avanti ma non possiamo far uscire troppo dalla nostra cartella musicale.Oltre a questo fantastico progetto con le Fiere del Fumetto, porto avanti con molto orgoglio le mie rubriche personali del canale: Anime, Videogames e The Quest, la rubrica dedicata alle richieste della utenti.Infine voglio parlarvi della mia rubrica personale, One Gift One Song, che è stata creata appositamente per le collaborazioni professionali tra Youtubers e artisti di qualunque genere, mettendo a disposizione tutta la mia figura di autore/cantante, realizzando lavori su misura per chiunque mi contatti: intro per canali Youtube, inediti per concorsi, sigle per eventi o la possibilità di avere la mia voce o una mia partecipazione in un vostro disco.Sono convinto che la musica sia un bene comune, e condividere il mio lavoro con le persone che amano la musica è il minimo che possa fare. Vi aspetto e vi invito in questo 2017 pieno di fiere e di canzoni!Di solito i saluti li faccio cantando, ma visto che questa è un'intervista scritta vi dico solo che siete una figata!! Ragazzi, siete grandi e mi raccomando continuiamo a sostenere AnimeClick perché questo è il pensiero di un lettore e spero rispecchi anche il vostro.Un grande saluto va ad AnimeClick perché è sempre bellissimo passare del tempo con voi che siete la finestra sul panorama che ci piace…Alla prossima e mi raccomando…