A sorpresa, oggiha reso visibili i primi minuti di Dragon Ball Super , in italiano, sulla sua pagina Facebook, e che rappresentano un "riassunto delle puntate precedenti" perfettamente in linea con la serie storica, per musiche, doppiaggio e disegni.Eccolo a voi:Che ne pensate del doppiaggio?Ricordiamo che Dragon Ball Super comincerà venerdì 23 Dicembre , su Italia 1.