La vigilia di Natale è ormai alle porte. Nel caso non lo sapeste il Natale giapponese è praticamente come una sorta di secondo San Valentino, quindi ecco che la vigilia può diventare la serata più importante per ogni single giapponese! Dite che siamo esagerati? Beh secondo un recente sondaggio il 55% delle giapponesi intervistate ha ammesso che potrebbero accettare un invito alla vigilia da chiunque avesse il coraggio di farsi avanti. Wedding Park , sito internet specializzato nell’organizzare matrimoni, ha condotto un sondaggio su donne dai 20 ai 39 anni, chiedendo cosa pensassero del “Fidanzato solo per la Vigilia”, quindi vedere un ragazzo solo per quel giorno, senza che i sentimenti vengano messi in mezzo o che ci sia voglia di vederlo anche successivamente. Sudonne una su quattro ha risposto che sarebbero d’accordo, con ilche quindi ha commentato dicendo “assolutamente sì”. Ilha risposto sempre in modo affermativo ma in maniera più fredda, quindi OK ma solo se si è chiari che sia una cosa da un giorno e basta.Comunque non pensate per forza di cosa male, alcune delle loro motivazioni sono comunque più che logiche; “Potremmo uscire insieme soltanto per quel giorno così non ci sentiremmo soli. Se qualcosa dovesse nascere lo vedremmo in seguito”, ha detto una ragazza sui 20 anni; “Se dovessimo divertirci e se dovesse essere tutto romantico sarebbe ottimo”, ha detto un’altra ragazza sui 30.Quindi ecco che tutto sommato alla fin fine, se tra i due vi sarà una sincera alchimia allora probabilmente il tutto potrà durare anche oltre quel singolo appuntamento!