Le vicende storiche che portarono alla Rivoluzione Francese si susseguono, In questo volume vengono convocati gli Stati Generali per affrontare la crisi economica che sta mandando in rovina il Regno di Francia. Sul fronte delle vicende personali Oscar riceve un'inaspettata dichiarazione d'amore mentre André sta progressivamente perdendo la vista dall'unico occhio rimastogli. In tutte le edicole e le librerie è il momento di riscoprire il mito in un’edizione che per la prima volta in Italia pubblicherà anche i racconti inediti scritti e disegnati da Riyoko Ikeda.

Riyoko Ikeda Opera realizzata da:

Casa Editrice: Goen; Prezzo: € 4.95