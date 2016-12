Riportiamo la classifica dei volumi di manga più venduti in Giappone nella settimana compresa tra il 12 e il 18 dicembre 2016 stilata in base ai dati forniti da Oricon, la più importante fonte di dati statistici in Giappone.



Anche per questa settimana il primo posto è ottenuto da L'attacco dei giganti che ben si difende dai velleitari tentativi di Detective Conan e di The Seven Deadly Sins.



Buona l'incidenza dei seinen manga collocati in buona posizione oltre il podio. In particolare emergono Barakamon, Mix e I giorni della sposa. Più arretrato appare invece Fairy Tail, che sembra arrancare un po' nelle posizione da qualche numero a questa parte.