Sumire, rampante donna in carriera, tornando a casa una sera dal lavoro trova un ragazzo addormentato. Il giovane è accovacciato in uno scatolone, così, come fosse un cucciolo abbandonato, la protagonista lo porta a casa sua per lavarlo e accudirlo…



Nel cast vedremo anche Terunosuke Takezai (Dame na Watashi ni Koishite Kudasai) nel ruolo di Hasumi, Yurina Yanagi (Ju-on: The Final Curse) nei panni di Shiori Fukushima, la ex AKB48 Kayo Noro ad interpretare l'amica Yuri Shirotae, e Yūmi Shida nel ruolo della giovane Rumi Shibusawa.





Itazura na Kiss The Movie 2 - Campus hen - scolastico, sentimentale, commedia - film (gennaio 2017)



Di seguito vediamo invece il trailer del secondo film Itazura na Kiss della compianta Kaoru "Kiss me Licia" Tada in arrivo a gennaio:



I protagonisti Irie e Kotoko vanno ora all'università, dove si formeranno complicati intrecci d'amore con l'arrivo della splendida genietta Yuko Matsumoto e del senpai di tennis Sudo.













Il drama andrà in onda in due tempi e in due diverse versioni: la serie Zenigata Keibu Shinku no Sōsa File (Casi investigativi rossi) verrà trasmessa su Hulu in quattro episodi dal 10 febbraio, mentre Renzoku Drama W Zenigata Keibu Shikkoku no Hanzai File (Casi di Crimini Neri) andrà in onda dal 19 febbraio su WOWOW in altri quattro episodi. Ryohei Suzuki sarà l'Ispettore Zenigata!

Dopo la versione del 2003, il remake del celebre manga di Yayoi Ogawadebutterà il prossimo 6 febbraio su Fuji TV: il remake avrà per protagonisti Noriko Iriyama (My Boss My Hero) nei panni di Sumire Iwaya e Jun Shison ( AnoHana From Five to Nine ) in quelli del suo cucciolo Momo, al secolo Takeshi Goda.