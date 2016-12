La storia è ambientata 6 mesi dopo la sconfitta di Majin Bu, con la Terra finalmente in pace. Gohan e Videl si sono sposati e Goku è costretto da Chichi a lavorare nei campi per guadagnare denaro, in quanto oramai il patrimonio dello Stregone del Toro è quasi esaurito, tuttavia grazie a Mr. Satan che gli consegna una ricompensa in denaro ricevuta dallo stato per la salvezza del mondo, Goku può smettere di lavorare e ricominciare ad allenarsi, mentre Vegeta passa un po' di tempo in vacanza con la famiglia, per poi anch'esso tornare ad allenarsi con l'obiettivo di superare il suo rivale Kakaroth. Nel frattempo il Dio della distruzione, Beerus, si risveglia dopo 39 anni di sonno, ed insieme al suo maestro Whis va alla ricerca di un certo "Super Saiyan God"...

Un omaggio a Paolo Torrisi, storico doppiatore di GokuAlle 13.45 appuntamento con #DragonBallSuper su Italia1! Pubblicato da Italia1 su Venerdì 23 dicembre 2016

(Clicca per il box di commenti all'episodio)

Dopo che si sono spese molte parole sull'adattamento, sulla programmazione, sulle sigle (meglio originali o "Made in Italy"?), è giunto oggi il giorno in cui viene trasmessa la prima puntata di Dragon Ball Super su Italia 1, l'episodio sta andando in onda proprio nei minuti in cui esce questa nota.Lo state vedendo? Lo vedrete o non lo vedrete? E nel caso, qual'è la vostra opinione su questo primo episodio. Lo spazio è aperto per i commenti.Ricordiamo che l'anime va in onda suin doppia collocazione, alle ore 13.45 tutti i giorni, almeno fino a gennaio in cui ci potrebbe essere una diversa collocazione oraria.