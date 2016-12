Oda

È sempre divertente vedere quando due amatissimi e celebri autori vengono a contatto, e se gli autori in questione sono famosi per essere decisamente particolari ed imprevedibili nelle loro dichiarazioni il tutto può solo essere divertente. Di chi parliamo? Di Eiichiro Oda , il padre di One Piece , ed Hideaki Sorachi autore di Gintama Come detto più volte Gintama sta ormai arrivando alla sua conclusione , essendo entrato nel suo arco narrativo finale, ed al Akihabara Urban Development X (UDX) è stata tenuta una mostra sul celebre manga. E per non farci mancare nulla è stata anche pubblicata la trascrizione di una conversazione tra i due mangaka, nei quali discutono sul "rifiuto" da parte di Oda a collaborare con il suo collega per la suddetta mostra. In realtà possiamo notare come sotto vi sia un disegno a firma di Oda... ma sopra c'è scritto candidamente "Rifiuto questa collaborazione". Sorachi e la sua opera sono imprevedibili, ed è giusto che lo sia anche la mostra dedicata a loro!: Congratulazioni per la Grande Mostra di Gintama!! Non mi hanno mai dato fastidio tutte le parodie di One Piece presenti in Gintama, anzi le apprezzo. Quel che mi causa qualche problema è questa collaborazione. Mi è stato chiesto davvero molte volte di collaborare con altri mangaka ma non riesco per nulla ad immaginare come Gin-san e Luffy possano mai e poi mai andare d'accordo e camminare abbracciati. Quindi mi sento costretto a declinare quest’offerta.Comunque, Sorachi-san, l’autore di Gintama, è un mangaka verso il quale posso solo indirizzare tutto il mio rispetto per la sua immensa dedizione al lavoro. Lo rispetto nonostante abbia cominciato la sua carriera di mangaka dopo di me. Potrei non soffermarmi qui e continuare col complimentarmi ulteriormente ma non vorrei essere motivo di distrazione per il suo lavoro. Ti rispetto.(Vien fatto notare come questa sia la prima volta che One Piece decida di rifiutare una collaborazione con un altro manga).: Oda-sensei è proprio come Luffy. Sta compiendo il suo sogno di diventare il Re dei Pirati in questo oceano chiamato Weekly Shonen Jump. Credevo che Oda-sensei non considerasse per nulla il mio lavoro, del resto io non sono altro che un umile pirata stipato in un angolo dell’East Blu, che vive di pesca usando la punta del proprio pene come canna da pesca.Sono scioccato già solo nel leggere le parole “Gintama” e “Sorachi” uscire dalla bocca di Oda-sensei. Noto soprattutto che ha compreso completamente la natura di Gintama. Mi sento come se Oda-sensei avesse mangiato un pesce che ho pescato da me, nonostante io gli dica “ho fame!”. Anche se vorrei veramente dirgli “ma va davvero bene? Ho preso questo pesce col mio pene…”.Questa dedica e questo pensiero di Oda sono un tesoro più grande di quanto lo sia One Piece (già di per sé un tesoro immenso per me). Ti ringrazio di cuore.Che dire? Davvero uno scambio decisamente particolare! Ora diamo un’occhiata alle foto della mostra.