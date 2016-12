Sword Art Online The Movie Ordinal Scale, nuovo trailer

Ecco la trama provvisoria dell'opera:

La storia si ambienta successivamente alla fine della seconda stagione (dopo l'arco "Mother Rosario"). Al centro degli eventi un nuovo gioco, "Ordinal Scale" appunto, giocabile con un nuovo dispositivo chiamato Augma che non prevede un full drive in rete ma ha una nuova tecnologia che genera una potente realtà aumentata. Il gioco si svolge così nel mondo reale ove, con la realtà aumentata, si trovano oggetti, mostri e avvengono i duelli in PvP, quest'ultimo basato su un "Ranking system" a numeri ordinali che influenza pesantemente le abilità e la forza dei giocatori.

18 febbraio

13 e 14 giugno 2017

Rilasciato sul sito ufficiale il nuovo trailer per l'atteso Sword Art Online The Movie: Ordinal Scale . In questo trailer possiamo vedere nuove scene di azione e del nuovo gioco in realtà aumentata Ordinal Scale. Inoltre il video è accompagnato dalla canzone Catch the Moment della cantante J-Rock LiSA, che quindi torna a prestare una sua canzone per l'opera, dopo Crossing Fields, opening della prima stagione abecShingo Adachi (Working!!) & Tetsuya Kawakami Fate/Zero , saga Tsubasa RESERVoir CHRoNiCLE , saga .hack// Il film è atteso nei cinema giapponesi ile per quanto riguarda il mercato italiano laha già annunciato l'acquisizione dei diritti. Il film va quindi ad arricchire la nuova stagione cinematografica anime di Dynit e, e verrà distribuito nei cinema il. Vi ricordiamo infine il trailer precedentemente rilasciato