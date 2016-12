Flash anime novità per: KonoSuba, Trickster, Magical Girl Raising, Saiki Kusuo no Psi Nan, Pripara

Il sito ufficiale di KonoSuba 2 (Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o! 2), ossia la seconda stagione anime che adatta l’omonima serie di novel di Natsume Akatsuki, ha annunciato che proprio al 12° volume della novel, in uscita il 24 luglio 2017, sarà allegato un original anime in Blu-ray, mai trasmesso in TV e con una trama appositamente ideata dell'autore stesso. Nel frattempo l'11 gennaio debutterà la seconda serie anime.

Bandai Visual ha rilasciato un nuovo trailer per promuovere la seconda parte della serie anime Trickster. Il video ci fa ascoltare la nuova opening di Azusa Tadokoro, "Unmei Dilemma" (Fate Dilemma) nonché l’ending di Gackt "Tsumi no Keishō ~Original Sin~" (Inheritance of Sin: Original Sin). La seconda parte prenderà il via il 9 gennaio su Tokyo MX, Yomiuri TV, e BS11 è sarà composta da 13 episodi.

Il regista Hiroyuki Hashimoto, dopo aver ringraziato sui social media lo staff e il cast che ha collaborato don lui sulla serie Magical Girl Raising, ha smentito che sia in lavorazione un seguito, mettendo così a tacere insistenti voci che si erano rincorse negli scorsi giorni … l’avventura di Snow White finisce qui… almeno per ora...

Durante l’evento PriPara Christmas Dream Live 2016, tenutosi venerdì 23 dicembre a Chiba, è stata annunciata una nuova serie anime per il franchise PriPara. La nuova serie debutterà ad aprile 2017 ed è stato rivelato solo il chara design del personaggio chiamato Laala ed è stato dichiarato: "a cominciare da aprile, PriPara potrebbe diventare un qualcosa di completamente diverso dal PriPara prodotto fino ad oggi". Il franchise ha all'attivo tre serie anime e tre film.

Invece il profilo Twitter ufficiale di Saiki Kusuo no Psi Nan (The Disastrous Life of Saiki K. ) annuncia che è in produzione un sequel per l'anime tratto dal manga di Shūichi Asō , senza aggiungere ulteriori dettagli sul formato del prosieguo. La prima serie ha debuttato il 4 luglio scorso ed è terminata a fine dicembre con 24 episodi all'attivo; è in produzione anche un live action