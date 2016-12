Il sito tematico Dragon Ball Team Saiyan segnala l'ottimo debutto di Dragon Ball Super sunonostante la trasmissione programmata proprio nel clou delle festività. I primi tre episodi, andati in onda nel lunch-time venerdì 23, sabato 24 e domenica 25, giorno di Natale, hanno superato in quanto a share anche la media giapponese. Riprendiamo direttamente l'analisi e le considerazioni di Dragon Ball Team Saiyan:Nonostante giornate dove generalmente si passa il tempo in famiglia, per strada per celebrare il Natale, e su altri canali i classici film d'animazione Disney o simili programmi spopolano, Super ha saputo egregiamente difendersi. Nel Daytime pomeridiano di Italia 1 è anche risultato in testa tra i più visti, anticipando gli immortali The Simpsons e spaziando ampiamente rispetto The Big Bang Theory, 2 Broke Girls, Due Uomini e Mezzo ed il doppio appuntamento di How I Met Your Mother...Ciò che è certo è che Super ha risvegliato gli animi di centinaia di appassionati che hanno atteso impazientemente l'inizio della trasmissione. Dopotutto, basti già pensare agli incredibili numeri raggiunti dalla pagina Facebook di Italia 1, i cui post promozionali su DB Super hanno ottenuto l'80% in più di interazioni rispetto alla media. Indimenticabili le reazioni alla pubblicazione dello spot televisivo, che in appena 5 ore ha raggiunto 1,2 milioni di visualizzazioni, più di 33.000 "Mi piace" (compreso di stati umorali), più di 26.500 condivisioni e 6.400 commenti; risultati raddoppiati nel corso della stessa giornata.