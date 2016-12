Hinako ha difficoltà nell’esprimersi e di conseguenza a socializzare. La ragazza decide di prendere di petto il problema e si trasferisce, da una zona rurale del Giappone, nella capitale con il proposito di iscriversi al club di teatro del suo nuovo liceo cittadino. Al suo arrivo scopre che lo studentato in cui vive è una libreria che tratta testi usati. Lì incontra una ragazza che è affetta da picacismo o allotriofagia, un disturbo del comportamento alimentare caratterizzato dall'ingestione continuata nel tempo di sostanze non nutritive (terra, sabbia, carta, gesso, legno, cotone, etc.), la coinquilina nello specifico mangia i libri.





Lo scorso agosto, l’edizione di ottobre della rivista Monthly Comic Cune della casa editrice Kadokawa aveva annunciato che il manga 4-koma Hinako Note di Mitsuki sarebbe stato trasposto in una serie anime per la TV, ora arrivano delle novità, il debutto è stato fissato ad2017 ed è stato rilasciato il primo trailer: Rokka: Braves of the Six Flowers ) è il direttore capo del progetto, con la regia di Toru Kitahata Haganai NEXT ); Tatsuhiko Urahata GATE ) supervisiona la sceneggiatura; Kazuyuki Ueda Haitai Nanafa ) adatta il character design all’animazione e funge da direttore capo dell’animazione; Yukari Hashimoto Monthly Girls' Nozaki-kun ) compone le musiche; mentre Anima & Company Orange ) e lo studio Passione producono l’anime.Nel cast di doppiaggio troviamo:Mitsuki ha lanciato il suo manga nell’agosto del 2014 e dall’agosto 2015 lo serializza in Comic Cune; invece il 27 agosto 2016 è uscito il secondo volume.