La Kougei Corporation di Tokyo, società produttrice per molteplici settori commerciali, dai gioielli e i giocattoli fatti a mano allo sviluppo e alla gestione di servizi digitali, aprirà i pre-order per le sue figurededicate a Mazinger Z di Go Nagai il Primo gennaio.



Due le taglie ideate: la più piccola, alta 5 cm e del peso di 150 grammi, realizzata in soli 50 esemplari, sarà messa in vendita al prezzo di 2.017.000 yen (quasi 16.452 euro al cambio attuale); l'altra, di 12 cm e del peso di 850 grammi, prodotta in un unico esemplare, verrà venduta a 14 milioni di yen tasse escluse (114.192,50 al cambio odierno).