Takuya Arima è uno studente, il cui padre, un ricercatore, è di recente sparito nel nulla. Un giorno, il ragazzo trova un pacco appartenuto a suo padre e al suo interno vi trova uno specchio, che è in realtà una reliquia che permette di viaggiare tra le dimensioni. Assieme allo specchio, è presente una data nella quale sarà possibile imbattersi in una donna misteriosa. Da quel momento, Takuya si lancia alla ricerca di suo padre...





Il sito ufficiale della visual novel(YU-NO: A girl who chants love at the bound of this world.) ha annunciato, attraverso un video teaser, che è in programma una versione animata, prodotta dallo, in collaborazione con Steins;Gate ) eL'annuncio è stato fatto in concomitanza con il ventennale del lancio della visual novel originale nel 1996.stanno preparando il rilascio di un remake, previsto per il prossimoper PS4 e PSVita, la cui opening "Recalling" di Eri Sasaki è ascoltabile qui sotto.Il cast di doppiatori del gioco include:È inoltre previsto anche un adattamento manga, disegnata da Souji Ishida, la cui pubblicazione online sul sito Comic Clear di, prevista per l'autunno 2016, è invece slittata a quest'inverno.