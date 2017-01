Mi premeva dunque in questa sede fare un po’ di luce sulla figura di Eunyoung Choi (ウニョン), talentuosa autrice tristemente sconosciuta ai più, che tuttavia nel corso della sua carriera è stata la principale responsabile artistica dei migliori episodi di alcune delle mie opere preferite. Non a caso la giovane è nota per essere – come vedremo – una delle più strette collaboratrici di Masaaki Yuasa e una figura di rilevante importanza per l’intera carriera di quest’ultimo, tanto che insieme a lui darà vita persino a un nuovo studio d’animazione.

Ma procediamo con ordine. Come si è potuto vedere con il recentissimo successo di Sayo Yamamoto – regista fino a qualche mese fa assai poco considerata se non nella nicchia dei suoi estimatori – il settore degli anime si è sempre distinto per una gran quantità di giovani talenti messi in ombra dalle figure di maggior rilievo, nonostante a un’analisi più attenta non sia difficile riconoscerne numerosi meriti all’interno della loro produzione, pur se in ruoli minori.Mi premeva dunque in questa sede fare un po’ di luce sulla figura di(ウニョン), talentuosa autrice tristemente sconosciuta ai più, che tuttavia nel corso della sua carriera è stata la principale responsabile artistica dei migliori episodi di alcune delle mie opere preferite. Non a caso la giovane è nota per essere – come vedremo – una delle più strette collaboratrici die una figura di rilevante importanza per l’intera carriera di quest’ultimo, tanto che insieme a lui darà vita persino a un nuovo studio d’animazione.Ma procediamo con ordine.

Eunyoung Choi iniziò la propria carriera come animatrice, attirando l’attenzione all’interno dell’ambiente per il suo lavoro personalissimo e affascinante sulla scena pre-opening dell’episodio 10 di

Originaria della Corea del Sud, la Choi intraprese da giovanissima degli studi artistici – più precisamente nel campo della scultura – prima di partire alla volta di Londra, in cui si specializzò in animazione. A seguito di ciò si spostò in Giappone, dove nel suo primo anno da animatrice professionista venne subito messa al lavoro come key-animator, saltando a piè pari la fase intermedia di "mestierante" addetta agli intercalari: la formazione ricevuta all'estero e le solide basi artistiche le garantirono evidentemente una preparazione assai superiore rispetto alla media degli animatori di formazione giapponese. Il suo primo successo arrivò difatti nel 2006, quando lavorò come key-animator su alcuni episodi di Kemonozume sotto l'attenta direzione di Masaaki Yuasa: questo fu l'inizio di un lungo e strettissimo sodalizio tra la Choi e il celebre regista di Ping Pong the Animation. Allo stesso modo di altri registi ora di spicco,

Avendo Eunyoung Choi sempre lavorato a stretto contatto con Yuasa, la sua impronta stilistica è stata fortemente influenzata dalle opere del celebre autore. In modo similare a Yuasa la Choi – per esasperare la resa espressiva delle immagini – predilige un uso frequente dei colori primari e di contrasti vivaci, nonché di un character design spesso malleabile, distorto e privo di una forma ben definita; tuttavia l’elemento che la distingue dagli altri direttori degli episodi che lavorano sotto la regia generale di Yuasa è il fatto che sia da subito riuscita a delineare una propria visione artistica personale e ben definita.



Mentre l’approccio di Yuasa all’animazione è energico, giocoso e ricorda vagamente la Golden Age degli animatori americani, quello della Choi è assai più composto e focalizzato sull’intimità. Ovviamente molte delle concettualizzazioni visive tipiche di Eunyoung Choi derivano almeno in parte da quelle Yuasa, ma il suo approccio più delicato alla regia tende a porre maggiormente in evidenza le connessioni emotive tra i personaggi.

lavorerà al fianco di Yuasa a praticamente tutte le sue opere successive: suoi sono infatti la regia, gli storyboard e la direzione delle animazioni degli episodi 5 e 8 di Kaiba (2008), dell'episodio 10 di The Tatami Galaxy (2010) e dell'episodio 10 di Ping Pong the Animation (2014); inoltre l'animatrice è accreditata come assistente alla regia in Kick-Heart, progetto indipendente del 2013 realizzato grazie a una campagna di crowdfunding, e persino come co-direttrice artistica in Food Chain, l'episodio diretto da Yuasa per la pluripremiata serie d'animazione americana Adventure Time

episodio 20 (Per chi sboccia il fiore) del Casshern Sins di



C’è un momento particolarmente potente verso la fine dell’episodio in questione, in cui la regista sceglie di riprendere una scena in soggettiva, direttamente dagli occhi di un personaggio morente. La macabra vista di un mondo avvolto dalla rovina, mentre il personaggio esala i suoi ultimi respiri, è breve ma toccante; senza scadere nelle classiche convenzioni melodrammatiche, Eunyoung Choi dipinge in tal modo un angosciante momento di perdita, capace di distinguersi nettamente dal resto della narrazione di Casshern Sins.

Tuttavia molti dei lavori più importanti della Choi come regista si trovano in anime estranei alla filmografia di Yuasa. L'animatrice, sempre in Madhouse, ha infatti diretto anche l'episodio 20 (Per chi sboccia il fiore) del Casshern Sins di Shigeyasu Yamauchi, nel quale la sua straordinaria cura per l'immagine le permise di costruire un ritratto estremamente straziante della morte e della disperazione. In questo episodio la padronanza stilistica della Choi è di grande rilievo, così come l'accesissima (pure per gli standard della serie) palette di colori impiegata e l'utilizzo di una scenografia caratterizzata da figure distorte e stilizzate, in netto contrasto con il tratto nitido e quasi spigoloso del character design di Yoshihiko Umakoshi. C'è un momento particolarmente potente verso la fine dell'episodio in questione, in cui la regista sceglie di riprendere una scena in soggettiva, direttamente dagli occhi di un personaggio morente. La macabra vista di un mondo avvolto dalla rovina, mentre il personaggio esala i suoi ultimi respiri, è breve ma toccante; senza scadere nelle classiche convenzioni melodrammatiche, Eunyoung Choi dipinge in tal modo un angosciante momento di perdita, capace di distinguersi nettamente dal resto della narrazione di Casshern Sins.

episodio 9 di Space Dandy (Anche le piante sono esseri viventi, baby). Prima di Space Dandy, la Choi aveva sempre diretto episodi facenti parte di una narrazione più grande: tuttavia, con l’episodio 9 dell’apprezzata serie di la sua visione artistica nella sua forma più pura – non più subordinata alle esigenze di Yuasa, bensì totale espressione del proprio estro creativo.



Ma forse il suo più grande successo come regista è rappresentato dall'episodio 9 di Space Dandy (Anche le piante sono esseri viventi, baby). Prima di Space Dandy, la Choi aveva sempre diretto episodi facenti parte di una narrazione più grande: tuttavia, con l'episodio 9 dell'apprezzata serie di Shingo Natsume e Shin'ichirō Watanabe alla regista fu concesso per la prima volta il completo controllo creativo sulla produzione dell'opera, tanto che ne curò personalmente sceneggiatura, storyboard, art design, character design e, ovviamente, la regia. Data la struttura antologica e fortemente autorale di Space Dandy, il contributo della Choi rappresenta dunque la sua visione artistica nella sua forma più pura – non più subordinata alle esigenze di Yuasa, bensì totale espressione del proprio estro creativo. La nona puntata di Space Dandy descrive l'avventura del personaggio che dà titolo all'anime su un pianeta psichedelico, abitato solo da piante parlanti e da altre creature dai curiosi caratteri "botanici"; l'episodio è estremamente suggestivo, costantemente tempestato da lunghe inquadrature d'ambiente, che indugiano sulle peculiari architetture aliene e sulle figure deformi e ultraterrene della fauna senziente. Risulta dunque immediatamente chiaro come l'episodio di Eunyoung Choi non punti a soddisfare degli obblighi narrativi, ma piuttosto avvolga lo spettatore nel suo mondo colorato e stravagante: una scelta quasi naturale, per una vera e propria raccolta di talenti creativi qual è la serie.

sigla di chiusura, e curò inoltre la regia del culminante episodio 10 (Pensavo fossi l’eroe!). A seguito di Space Dandy, Eunyoung Choi sarebbe tornata a collaborare con Yuasa sul suo adattamento del manga Ping Pong di Taiyō Matsumoto . Il contributo della Choi a Ping Pong the Animation mostra una decisiva maturazione delle sue capacità, sia tecniche che registiche: l’autrice infatti realizzò completamente in autonomia la splendida, significativa sequenza (animata in rotoscoping) della, e curò inoltre la(Pensavo fossi l’eroe!).