La storia si apre con una battaglia notturna sulle desertiche rive del Paese del Vento, dove i ninja della Sabbia combattono contro dei misteriosi guerrieri in armatura, e solo l'intervento di Gaara li mette in fuga. La storia riprende con Naruto, Sakura e Shikamaru che sono in missione alla ricerca di un furetto in fuga, ma vengono attaccati dalle stesse armature e da un giovane cavaliere chiamato Temujin. Naruto e Temujin combattono e cadono in un precipizio, mentre Sakura e Shikamaru vedono arrivare l'enorme nave che aveva attaccato il Paese del Vento. Naruto e Temujin vengono salvati da una carovana, intanto Sakura e Shikamaru si intrufolano nella fortezza dove scoprono il processo di creazione dei misteriosi soldati. Temujin porta Naruto al cospetto di Haido, un signore che promette di portare la pace nel mondo eliminando tutte le guerre. Per creare questa utopia Haido cerca le pietre di Gelel, dotate di un misterioso potere, per questo Temujin lavora per lui...

Naruto, Sakura, Rock Lee e Kakashi sono alle prese con una nuova avventura dai toni drammatici. La vicenda inizia con una breve introduzione da parte di Tsunade sul mondo ninja e sulla descrizione specifica della missione assegnata al gruppo di Kakashi, di livello B, che vedra' portare al Paese d'origine un VIP e tutta la sua carovana. I nostri amici, presto, si ritroveranno a passare per una citta' per vedere un circo che verra' subito acquistato dal principe del Paese della Luna, Michiru, un uomo goffo e ricco. Subito dopo tutti si imbarcheranno su una nave per raggiungere la destinazione finale. Durante il viaggio pero' incontreranno una tempesta che dara' spunto a Naruto di far capire ad Hikaru, figlio di Michiru, come sia importante l'amicizia. Sbarcati e arrivati alla reggia, Michiru si ritrovera' di fronte un'amara sorpresa, difatti il trono e' stato preso dall'ex consigliere nonche' ex amico fidato del Re, Shabadaba che ha fatto immobilizzare il re da dei ninja esperti...

Alla squadra di Naruto viene affidata la protezione di Shion, una sacerdotessa del Paese dei Demoni la cui missione e' quella di sigillare nuovamente un demone che nel passato aveva quasi distrutto il mondo e che per un motivo misterioso e' riuscito a risorgere. Shion possiede due facolta' uniche nel suo genere: la prima e' quella di poter sigillare il demone risorto, la seconda quella di poter predire la fine delle persone, un'abilita' che non si e' mai rivelata fallace. Per salvare il mondo dalla crisi, Naruto partira' insieme a Sakura, Neji e Rock Lee per il Paese dei Demoni dove dovra' sfidare il destino. Gli avversari sono quattro ninja capaci di mutare le forme del corpo, ma il vero cattivo e' un altro, un demone che ha il controllo di un esercito di strane marionette.

alle ore 17:05 ANIMAZIONE 96' - Giappone, 2005
alle ore 17:05 ANIMAZIONE 94' - Giappone, 2006
alle ore 17:05 ANIMAZIONE 95' - Giappone, 2007