programma più visto della rete

La storia è ambientata 6 mesi dopo la sconfitta di Majin Bu, con la Terra finalmente in pace. Gohan e Videl si sono sposati e Goku è costretto da Chichi a lavorare nei campi per guadagnare denaro, in quanto oramai il patrimonio dello Stregone del Toro è quasi esaurito, tuttavia grazie a Mr. Satan che gli consegna una ricompensa in denaro ricevuta dallo stato per la salvezza del mondo, Goku può smettere di lavorare e ricominciare ad allenarsi, mentre Vegeta passa un po' di tempo in vacanza con la famiglia, per poi anch'esso tornare ad allenarsi con l'obiettivo di superare il suo rivale Kakaroth. Nel frattempo il Dio della distruzione, Beerus, si risveglia dopo 39 anni di sonno, ed insieme al suo maestro Whis va alla ricerca di un certo "Super Saiyan God"...

Si era parlato di flessione natalizia? Dragon Ball Super si riprende subito e con gli interessi. La puntata di ieri su, "Battaglia decisiva sul pianeta di Re Kaioh", ha raggiunto l'% di share, incollando davanti alla tv ben 1.473.000 spettatori. Risultato importante perchè si è rivelato essere il, tg esclusi. I Simpson hanno raggiunto quota 1.314.000 spettatori (7.8%) mentre nel prime time Merry Colorado ha intrattenuto 1.287.000 spettatori (5.9%).Ricordiamo che l'anime va in onda suin doppia collocazione, alle ore 13.45 tutti i giorni, almeno fino a gennaio in cui ci potrebbe essere una diversa collocazione oraria.