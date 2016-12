Riportiamo la classifica dei volumi di manga più venduti in Giappone nella settimana compresa tra il 19 e il 25 dicembre 2016 stilata in base ai dati forniti da Oricon, la più importante fonte di dati statistici in Giappone.



È il nono volume della seconda serie di Tokyo Ghoul ad aggiudicarsi la vetta della classifica natalizia. A debita distanza tutti gli altri a partire da The Seven Deadly Sins che ha una buona seconda settimana, e da Jojolion.



Subito dopo il quarto posto di Otaku ni Koi wa Muzukashi, che si ritrova poco spesso se non quando rivela la sua evidente popolarità, ritroviamo i titoli presenti la scorsa settimana a cominciare dall'Attacco di Giganti, Detective Conan e Fairy Tail. A costituire la soglia delle 100mila copie troviamo infine il nuovo numero di Akatsuki no Yona.