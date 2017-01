tra il 19 e il 25 dicembre 2016

Nuovo sguardo alla situazione delle vendite dellein Giappone con i dati riferiti al periodo compresoraccolti dalla, la più importante fonte di dati statistici sulle vendite di libri, CD, DVD e giochi in Giappone.Così come verificatosi anche per la classifica dei manga , anche quella del periodo natalizio relativa alle Light Novel è aggiudicata ache balza al primo posto dopo una settimana di pre-esordio. Resta indietro un volume speciale di, che contiene una side story dedicata al personaggio di Fiel Nirvalen e ha un edizione limitata con un nendoroid di Sora (limitato anch'esso), e il nuovo volume diLa classifica di questo periodo pare comunque più popolata del solito, e infatti vi troviamo anche Hidan no Aria, Arifureta Shukugyou, Date A Live, Imouto Sae Ireba ii e la prima delle nuove novel dedicate a Bleach.