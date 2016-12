20 gennaio

L’edizione di febbraio di Jump Square, rivista edita dalla Shueisha , ha svelato che D.Gray-man tornerà il prossimosu Jump Square Crown, dopo aver preso una breve pausa ad ottobre, come annunciammo in questa news . Nell’uscita di autunno non fu specificato quando sarebbe tornato il manga di Katsura Hoshino L’opera di Hoshino iniziò la sua pubblicazione tra la pagine di Weekly Shonen Jump nel 2004, ma l’opera andò in pausa numerose volte a causa della salute cagionevole dell’autrice. Nel 2009 l’opera è tornata su Jump Square, per tornare in 2013 e facendo il suo ritorno dopo due anni nella neonata Jump Square Crown. Shueisha ha pubblicato il 25° volume il 3 giugno, il quale arriverà in Italia il prossimodistribuito dalla Panini Comics . Il manga ha più di 22.5 milioni di copie in stampa.Il manga è stato inoltre trasposto in due serie animate: la prima di 103 episodi andata in onda dal 2006 al 2008, ed infine D.Gray-man Hallow , andato in onda dal 4 luglio.