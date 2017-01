Sul sito internet ufficiale del film live tratto dal manga di Hiromu Arakawa , lo stesso che a novembre ci aveva regalato questo primo videoora ha anche regalato ai fan il primo teaser visual che ci offre suggestivi scatti della cornice europea in cui sarà ambientato il film, un assaggio degli effetti CG, così come un assaggio pochi secondi dei protagonisti: Edward Elric e Alphonse.Lo stesso sito ci rende noto che in autunno sarà allestita una mostra dedicata a questo titolo proprio in concomitanza con il lancio promozionale del film chenei cinema nipponici aLa produzione ha anche diffuso una nuova immagine del filmRicordiamo che le riprese del film erano iniziate proprio in Italia lo scorso giugno, per terminare in Giappone a fine agosto, per la regia di Fumihiko Sori Anche la mangaka Hiromu Arakawa era passata sul set, lasciando un' illustrazione di ricordo dopo essere rimasta favorevolmente impressionata dal progetto in corso.I ruoli di Edward Elric, Winry Rockbell e Roy Mustang saranno ricoperti rispettivamente da Ryosuke Yamada Dean Fujioka , mentre il resto del cast è così composto: Ryuta Sato è Maes Hughes Misako Renbutsu è Riza HawkeyeNatsuna è Maria RossNatsuki Harada è Gracia HughesFumiyo Kohinata è il Generale Hakuro Yo Oizumi è Shou Tucker Jun Kunimura è il Dottor MarcoYasuko Matsuyuki è Lust Kanata Hongou è EnvyShinji Uchiyama è GluttonyKenjiro Ishimaru è Padre CornelloRicordiamo che il manga è editato in Italia per, mentre l' anime è stato trasmesso dae rimane disponibile persia nella sua prima che nella più fedele seconda versione.