Come di consueto in questo periodo, mangaka, artisti, studi d'animazione, editori, soprattutto in Giappone, postano nei vari sociale di nuovo anno. Molte di queste cartoline digitali questa volta rappresentano un gallo, un pollo, o dei pulcini: il 2017 è infatti, in base allo zodiaco cinese,! Eccone una gallery, collezionata da ANN