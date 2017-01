​

Il celeberrimo, oppure ormai famigerato manga Hunter X Hunter resta sempre in pausa a tempo indeterminato ma ci sono segnali di presenza da parte del suo autore Yoshihiro Togashi la cui ultima "apparizione" (in una foto postata su Twitter dal collega Hisashi Eguchi Stop! Hibari-kun! ) era stata registrata a ottobre mentre presenziava a un party con altri amici e autori.In questi giorni invece Togashi si fa notare per delle illustrazioni tributo realizzate per celebrare il 35° anno della longeva carriera della cantante, idol e attrice Jun Togawa Il 14 dicembre è infatti uscito il singolo "Watashi ga Nakou Hototogizu" (Canterò come un cuculo) in cui la Togawa è affiancata dalla metal band dei Vampilla , e che fa da lancio per una serie di concerti in collaborazione.Nelle due illustrazioniritrae nel suo stile, sia la Togawa che tutti i membri della band dei Vampilla.Nel frattempo non ci sono aggiornamenti riguardo l'ennesima ripresa diin tempi brevi: il manga non ha ancora una data di ritorno alla serializzazione.In Italiaè pubblicato da, che a dicembre ha pubblicato il 33° e ultimo volume finora prodotto dall'autore.