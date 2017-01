Kazuya e Tatsuya sono due gemelli identici, ma solo nell’aspetto: il primo è uno studente modello, campione della squadra di baseball della scuola, il secondo è pigro e indolente sia nello studio che nello sport. In classe con loro c’è Minami, un’amica d’infanzia con cui condividono gioie e dolori... Ritorna, in un eccezionale formato Perfect da oltre 400 pagine, con testi riveduti e corretti e pagine a colori, un grande classico firmato Adachi! I sentimenti di Minami per Tatsuya diventano via via più manifesti. Questo fatto, lungi dal far desistere Kazuya, lo sprona a entrare in aperta competizione con il fratello. Per il nostro campione, alle prese con le selezioni di distretto del Koshien estivo, si profila una stagione di avvincenti sfide, ma gli eventi prenderanno una piega tristemente avversa...

Mitsuru Adachi Opera realizzata da:

Casa Editrice: Star Comics; Prezzo: € 8.00