3000 yen

Non sapete cosa sono le fukubukuro? Per vostra fortuna abbiamo parlato abbondantemente di questo argomento in questo vecchio articolo ; riassumendo il tutto sono dei pacchi sorpresa, che tu compri senza sapere assolutamente cosa troverai dentro. In Giappone è una tradizione venderle specialmente a capodanno, e quelle che hanno avuto più successo vengono da una catena chiamata Donguri Kyowakoku (Repubblica della Ghianda), che non vende nient’altro che merce targata Studio Ghibli Vediamo cosa possiamo trovare in una delle loro fukubukuro per(24 euro).Ecco un raccoglitore di plastica per fogli A4 con Jiji di Kiki Consegne A Domicilio Un portachiavi, sempre con il gatto nero da Kiki.Jiji inoltre appare anche in questa tovaglia rossa, mentre un felice Ponyo (da Ponyo Sulla Scogliera ) appare in un’altra piccola tovaglia.Ecco anche un puzzle da I Sospiri Del Mio Cuore Diversi oggetti da’ Il Mio Vicino Totoro : due cestini del pranzo…Un bicchiere di ferro…Uno di plastica…Ed infine questi guanti in tweed