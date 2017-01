AnimeClick.it è lieta di presentarvi il palinsesto tv del mese grazie alla collaborazione del sito amico " Il Bazar di Mari Per le icone dei canali, ringrazio SpazioGames Forum e in particolare MagnaManga e Cavatappi.Ecco quindi gli appuntamenti televisivi per questo

- da lunedì a venerdì alle 7:15Repliche, con sigla italiana. SAILOR MOON E IL MISTERO DEI SOGNI - da lunedì a venerdì alle ore 7:40Repliche, con sigla italiana. DRAGON BALL SUPER - tutti i giorni alle ore 13:45. Domenica 8 gennaio dalle ore 19:00 alle 23:25 maratona di 11 episodi, che verranno poi ritrasmessi secondo la programmazione regolare da lunedì 9 gennaio alle ore 13:45Novità, con sigla originale. WHAT A MESS SLUMP E ARALE - da lunedì a venerdì alle 3:00 circa con un numero variabile di episodi LUPIN III: PER UN DOLLARO IN PIU' - Sabato 07 gennaio alle ore 23:05 e poi in programmazione ogni sabato un nuovo film in seconda serata.

Nessun anime attualmente in programmazione.

YO-KAI WATCH da lunedì a venerdì alle 10:30, 10:55 e 21:55. Il sabato e la domenica alle 10:25, 10:55, 18:20 e 18:45. La programmazione termina domenica 8 gennaio.

SHIN-JEEG ROBOT D’ACCIAO - il sabato alle ore 20:20

Repliche.

















SAILOR MOON CRYSTAL - prima tv alle ore 9:00, replica alle ore 17:30 e replica successiva alle ore 21:50

Sigla italiana.









DETECTIVE CONAN - tutti i giorni alle 22:40 e alle 23:05

Repliche, con sigla italiana.









YO-KAI WATCH – sabato e domenica alle ore 9:05, 18:50 e 19:15

Repliche.



Man-ga è il primo canale televisivo interamente dedicato all’animazione giapponese edito da Man-ga Tv in collaborazione con Yamatovideo. Tutti gli anime sono in versione integrale.Programmazione completa qui : il palinsesto subisce de cambiamenti speciali nei weekend.

Ore 06:00 - Belle e Sebastien

Ore 06:25 - Keroro

Ore 06:55 - Getta Robot G 1^TV

Ore 07:20 - Occhi di Gatto - dal 19 gennaio I cinque samurai

Ore 07:50 - Assassination Classroom (SUB) - dal 6 gennaio Ushio & Tora (SUB)

Ore 08:20 - Mazinkaiser - dall'11 gennaio Starzinger

Ore 08:45 - lunedì Yatterman (SUB) 1^ TV; martedì Haikyuu 1^TV - giovedì Godannar; mercoledì Cheer Boys (SUB) 1^TV; venerdì Love Live! Sunshine!! (SUB) 1^TV

Ore 09:15 - Ultimate Otaku Teacher (SUB) - dal 17 gennaio Shirobako (SUB)

Ore 09:40 - Hello Spank!

Ore 10:10 - Getta Robot G 1^TV

Ore 10:40 - Gotriniton - Goshogun - dal 16 gennaio Toriton

Ore 11:05 - Belle e Sebastien

Ore 11:35 - Keroro

Ore 12:00 - lunedì Yatterman (SUB) 1^ TV; martedì Haikyuu 1^TV - giovedì Godannar; mercoledì Cheer Boys (SUB) 1^TV; venerdì Love Live! Sunshine!! (SUB) 1^TV

Ore 12:30 - Hello Spank!

Ore 13:00 - Mazinkaiser - dall'11 gennaio Starzinger

Ore 13:25 - Occhi di Gatto - dal 19 gennaio I cinque samurai

Ore 13:55 - Assassination Classroom - dal 6 gennaio Ushio & Tora (SUB)

Ore 14:20 - Getta Robot G 1^TV

Ore 14:50 - Ultimate Otaku Teacher (SUB) - dal 17 gennaio Shirobako (SUB)

Ore 15:20 - lunedì Yatterman (SUB) 1^ TV; martedì Haikyuu 1^TV - giovedì Godannar; mercoledì Cheer Boys (SUB) 1^TV; - venerdì Love Live! Sunshine!! (SUB) 1^TV

Ore 15:45 - Gotriniton - Goshogun - dal 16 gennaio Toriton

Ore 16:15 - Belle e Sebastien

Ore 16:40 - Keroro

Ore 17:10 - Keroro

Ore 17:40 - Occhi di Gatto - dal 19 gennaio I cinque samurai

Ore 18:05 - Hello Spank!

Ore 18:35 - Gotriniton - Goshogun - dal 16 gennaio Toriton

Ore 19:00 - Assassination Classroom - dal 6 gennaio Ushio & Tora (SUB)

Ore 19:30 - Ultimate Otaku Teacher (SUB) - dal 17 gennaio Shirobako (SUB)

Ore 20:00 - Belle e Sebastien

Ore 20:25 - Getta Robot G 1^TV

Ore 20:55 - Occhi di Gatto - dal 19 gennaio I cinque samurai

Ore 21:20 - Mazinkaiser - dall'11 gennaio Starzinger

Ore 21:50 - Ultimate Otaku Teacher (SUB) - dal 17 gennaio Shirobako (SUB)

Ore 22:20 - Keroro

Ore 22:45 - lunedì Haikyuu 1^TV - mercoledì Godannar; martedì Cheer Boys (SUB) 1^TV; giovedì Love Live! Sunshine!! (SUB) 1^TV – venerdì Yatterman (SUB) 1^ TV - ogni sabato e domenica Highschool of the Dead - 1^TV

Ore 23:15 - Hello Spank!

Ore 23:40 - Assassination Classroom - dal 6 gennaio Ushio & Tora (SUB)

Ore 00:10 - Mazinkaiser - dall'11 gennaio Starzinger

Ore 00:40 - Getta Robot G 1^TV

Ore 01:05 - Gotriniton - Goshogun - dal 16 gennaio Toriton

Ore 01:35 - Hello Spank!

Ore 02:00 - Occhi di Gatto - dal 19 gennaio I cinque samurai

Ore 02:30 - Belle e Sebastien

Ore 03:00 - Mazinkaiser - dall'11 gennaio Starzinger

Ore 03:25 - Ultimate Otaku Teacher (SUB) - dal 17 gennaio Shirobako (SUB)

Ore 03:55 - Keroro

Ore 04:20 - Hello Spank!

Ore 04:50 - Getta Robot G 1^TV

Ore 05:30 - Occhi di Gatto - dal 19 gennaio I cinque samurai