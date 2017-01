L'annuncio di settembre scorso

Da Lunedì 9 Gennaio 2017 torna la serie animata di One Piece sutorna con le repliche della terza stagione nella fascia oraria che va dalle 18:00 alle 18:30, anticipato da due episodi di “Le avventure di Lupin III” (17:00 – 17:30). Delusione tra i fan visto che anche in questa occasione non ci sara la Prima TV di One Piece e Naruto Shippuden , le repliche di quest'ultimo invero continueranno nella fascia 8.00-8.30Ricordiamo che l'8 settembre 2016 direttamente dalla propria pagina Facebook , l'emittente(gruppo) aveva annunciato ilper le due seri fin qui rispettivamente ferme in Italia all' episodio 286 (saga dei sette spadaccini leggendari) e al 563 (saga dell'Isola degli uomini pesce) trasmessi nel 2014.Ringraziamo la pagina facebook di " Noi che amiamo one piece " per averci avvertito