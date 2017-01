23 marzo

Europa, secolo XVIII. Tre ragazzi, Tenma, Alone e Sasha, hanno condiviso un’infanzia molto felice. Tenma, litigioso ma onesto, si è recato al Santuario per diventare un cavaliere di Atena. E' lì che si riunisce a Sasha, sorella di Alone e reincarnazione della dea. Ma Alone, che è gentile e ama dipingere, è stato prescelto dal Re dei morti, Ade, come corpo in cui risorgere. Tenma conquista l'armatura di Pegasus e viene coinvolto nella feroce battaglia contro il suo miglior amico posseduto dal dio degli Inferi. Quale sarà il destino dei tre amici, risucchiati in un vortice che costituisce idealmente un prologo all'originale Saint Seiya?

Direttamente dale prime info sulle imminenti edizioni indi Saint Seiya - I cavalieri dello Zodiaco: The Lost Canvas . In uscita ilprossimo, il box da collezione in edizione limitata conterrà tutti i primidella serie OVA di TMS basata sul manga omonimo di Teshirogi Shiori (edito in Italia da).Come già avvenuto per Shin Jeeg Robot d'Acciaio , miniserie pubblicata dallo stesso editore a metà dicembre, il box Blu-ray raccoglierà le 13 puntate in, mentre sarannoper la versione in DVD , disponibile dallo stesso giorno.indica un prezzo (scontato) di 20 euro l'edizione in DVD e di 24 euro per quella in Blu-ray in alta definizione. Ancora non comunicate le caratteristiche tecniche dell'edizione.